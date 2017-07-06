Ми-28 и Ми-35 в бою: Разъяренные осы ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ на пути к Дейр Зор (ВИДЕО)

В среду Сирийская Армия совместно с «Хезболлой» и «Лива Фатимиюн» (ирано-афганское военизированное формирование) возобновила свои наступательные операции в восточной части Хомса, нацелившись на последние позиции ИГИЛ* перед газовым месторождением Аль-Хайль.

При поддержке ВКС РФ и ВВС САР подготовленный Россией 5-й Армейский Корпус САА и его союзники штурмовали позиции террористов с двух разных флангов вблизи насосной станции Т-3.

Сегодня утром САА, «Хезболла» и «Лива Фатмиюн» начали штурм большого холма Тал Румамин, расположенного всего в 8 км к западу от газового месторождения Аль-Хейль, где в настоящее время продолжают вестись ожесточенные бои против «игиловцев».

Между тем, к югу от газового месторождения Аль-Хайль, 5-й Армейский Корпус САА пытается очистить последние населенные пункты находящиеся под контролем боевиков ИГИЛ* на северной оси насосной станции Т-3.

Как только правительственным войскам удастся взять под контроль газовое месторождение Аль-Хайль, они будут находиться в пределах досягаемости от Эс-Сухнэ.

Эс-Сухнэ — последняя цитадель ИГИЛ* в Восточном Хомсе и ключевой город, расположенный вдоль главной автомагистрали ведущую в провинцию Дейр эз-Зор.

Также Сирийская Арабская Армия и Национальные силы обороны (НСО/NDF) усиливают военное давление на ИГИЛ к югу от Джиб Джарра в центральной части Хомса.

Сегодня САА и ополченцы НСО, поддерживаемые российскими воздушно-космическими силами продвинулись к югу от города Джиб Джарра и захватили три новых точки, расположенных в 8 км к востоку от района Джбаб Хамд.

Оборона ИГИЛ здесь встроена в холмисто-пустынный ландшафт, но за день боев террористы бросили ряд позиций и вышли из зоны боевых действий, потеряв не менее 15 боевиков убитыми.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.