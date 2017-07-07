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Между Трампом и Путиным сложилась «позитивная химия», — Тиллерсон

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Между Трампом и Путиным сложилась «позитивная химия», — Тиллерсон | Русская весна

Между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в ходе их первой встречи сложилась «позитивная химия», сказал журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Первая встреча президентов России и США прошла в Гамбурге на полях саммита G20 и продолжалась почти 2,5 часа.

Тиллерсон сообщил, что «встреча была очень конструктивной».

«Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия», — сказал он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499452640

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