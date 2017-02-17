Между Семенченко и Нацполицией на Донбассе произошел инцидент

На блокпосту в Артемовске на оккупированной территории ДНР во время проверки лиц с оружием народный депутат помешал проведению осмотра.

Об этом сообщает 17 февраля отдел коммуникации оккупационной полиции.

Около 13:00 на блокпосту в Артемовске полицейские остановили автобус «ПАЗ», в котором находились около 20 человек в камуфлированной одежде, а некоторые в масках на лице. Транспортное средство двигалось в сопровождении одного из народных депутатов Украины.

Во время проверки лиц и осмотра салона автобуса был обнаружен охотничий карабин «СКС», который имел визуальные признаки изменения конструкции.

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На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, представитель разрешительной системы, но народный депутат забрал оружие к себе в автомобиль и уехал с места событий, не предоставив возможности провести работникам полиции необходимые следственные действия.

В сообщении полиции не указана фамилия народного депутата, в то же время по данным «Украинской правды», речь идет о депутате от «Самопомочи» Семене Семенченко.

В полиции отмечают: ввоз в зону «АТО» или вывоз из нее оружия, даже при наличии разрешения на владение, находится под пристальным контролем полиции.

В случае нарушений правил хранения и использования оружие будет изъято, а нарушитель привлечен к ответственности.

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