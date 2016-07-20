Место встречи 20.07.2016: последний выпуск на телеканале НТВ, смотреть онлайн

Канал «НТВ» привлекает внимание многих телезрителей, поскольку в его эфире можно найти большое количество разнообразных программ. Достаточно внимания руководство этой телекомпании уделяет выпуску информационных проектов. Наряду с ежедневными новостными выпусками в эфире этого канала можно обнаружить и несколько аналитических программ. Одной из них является «Место встречи». В каждом выпуске этой передачи главными становятся темы, которые вызвали большой резонанс в обществе. Ведущие этой передачи Андрей Норкин и Ольга Белова разбираются в деталях, произошедших событий.

Эта передача выходит по будням каждый день и в её выпусках обсуждаются острые темы, которые взволновали общество. При просмотре выпусков можно поподробнее узнать о произошедших в последнее время авантюрах в геополитике и получить последнюю информацию о произошедших военных конфликтах. Также из этой передачи можно узнать подробности возникших эпидемических заболеваний. Кроме этого в программе освещаются важные культурные мероприятия в жизни страны, а также заостряется внимание на экологических катастрофах, произошедшие за последнее время.

Кроме того, обсуждению ведущими подвергаются политические интриги, а также различные разоблачения. Кроме того, в выпусках программы можно видеть сюжеты, в которых автор ностальгируют по прошлому, а также рассказывают о громких скандалах в различных сферах жизни нашего государства. Для обсуждения важных тем, которые волнуют население страны. В студию программы приглашаются политологи, а также журналисты и общественные активисты. Кроме того, участниками дискуссии становится и простые зрители, которые имеют свою точку зрения на тот или иной вопрос. Ведущие в ходе обсуждения выступает в роли арбитра, а также могут занять позицию оппонента. Все зависит во многом от темы, которая затрагивается по ходу передачи.

Если вы хотите подключиться к просмотру этой передачи, то необходимо каждый будний день с понедельника по пятницу включать телевизор на канале «НТВ» в 13:50 по МСК.

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5079-mesto-vstrechi-20072016-posledniy-vypusk-na-telekanale-ntv-smotret-onlayn.html