Меркель сослала пророссийского Штайнмайера на политическую пенсию

Журналист Геворг Мирзаян — о том, почему результаты выборов президента Германии неудачны для России.

На первый взгляд кажется, будто Россия выиграла ещё одни выборы на Западе, пишет Life.

12 февраля Федеральное собрание Германии доверило пост президента страны бывшему министру иностранных дел Германии, одному из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Человеку, в кабинете которого, по меткому замечанию одного западного СМИ, жил «дух Остполитик» — концепции, предполагавшей курс на тесные отношения между Берлином и Москвой.

Сам герр Штайнмайер, хотя и подчинялся антироссийским указам Ангелы Меркель, но всегда ратовал за прекращение бессмысленной конфронтации между РФ и Евросоюзом, понимая, что этот конфликт лишь ослабляет обе стороны.

Однако то, что немецкий прагматик оставил позицию министра и занял пост президента, не приведёт к разрешению кризиса в германо-российских отношениях. Как известно, реальные полномочия управления государством находятся в руках канцлера.

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Между тем у Штайнмайера был шанс стать канцлером. Ведь на сегодняшний день он является одним из самых респектабельных и популярных германских политиков.

Так что он мог попробовать принять участие в выборах, которые состоятся осенью. Теперь же по итогам выборов, скорее всего, сохранится нынешняя коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, а канцлером станет кандидат от той политической силы, которая окажется на первом месте.

Однако Штайнмайера не пустили. И, прежде всего, не пустили однопартийцы из СДПГ, посчитавшие, что более проходным вариантом станет другой социал-демократ — теперь уже бывший председатель Европарламента Мартин Шульц. Два десятка лет Шульц не участвовал во внутригерманских делах, а значит, может позиционироваться как новое лицо и собрать часть протестного электората.

Кроме того, сама Ангела Меркель убедила Штайнмайера не только не идти против неё на выборах, но и согласиться на политическую пенсию, каковой в Германии и является должность президента.

Победа Штайнмайера на президентских выборах бесполезна для Москвы. В настоящий момент оба претендента на пост канцлера невыгодны для России.

С Меркель всё давно понятно: бундесбабушка была локомотивом всех европейских санкций. Ну а Мартин Шульц был самым ярым критиком России в Европарламенте. Он угрожал Москве «моральной и дипломатической изоляцией» за Сирию и сейчас выступает «категорически против» снятия антироссийских санкций.

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У Москвы остаётся лишь слабая надежда на то, что слишком авторитетный для должности президента Штайнмайер всё-таки сможет внести толику конструктива в российско-германские отношения. А ещё на то, что новый канцлер Германии поумерит свои антироссийские настроения, если так пожелает Рыжий Господин из Белого дома.

Геворг Мирзаян