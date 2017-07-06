Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет на саммите G20 выступать посредником между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер.

По словам канцлера, у Германии и Евросоюза есть своя позиция по различным вопросам, в том числе по кризису на Украине.

Меркель отметила, что роль принимающей стороны саммита заключается в нахождении компромиссов. В частности канцлер отметила, что в вопросе Парижского соглашения по климату «есть различные опции, которые можно обсуждать».

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7—8 июля. Встреча Путина и Трампа запланирована на 7 июля на полях саммита.

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