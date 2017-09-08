Меркель назвала условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкой газете Handelsblatt назвала мир в Донбассе условием для отмены санкций Евросоюза в отношении России.

«В тот момент, как придём к этому (мир в Донбассе, — прим. ред.), мы также отменим санкции», — пояснила Меркель.

Вместе с этим она сказала, что значительную часть жизни работает над тем, чтобы у ЕС с Россией «вновь были разумные, хорошие отношения».

Читайте также: ДНР: Диалог с Киевом по миротворцам сейчас не имеет смысла