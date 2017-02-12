Украина 

Мэра Киева оштрафовали за неуважение к суду (ВИДЕО)

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Мэра Киева оштрафовали за неуважение к суду (ВИДЕО) | Русская весна

Мэра Киева Виталия Кличко оштрафовали на 640 гривен за неуважение к суду, поскольку он в четвертый раз не явился в Дарницкий районный суд, куда его вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу относительно скандальной застройки на Осокорках. 

Об этом сообщил активист Владимир Тищенко на своем канале в You Tube.

«За явное неуважение к суду главы президентской парте, судья Дарницкого районного суда Любовь Сизова оштрафовала Кличко на 640 гривен и снова выписала ему повестку», — написал он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486910108

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