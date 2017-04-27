Украина 

Мэр Одессы высказал мнение о причинах трагедии 2 мая 2014 года

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Мэр Одессы Геннадий Труханов на вопрос «Что стало причиной столкновений 2 мая 2014 года?», ответил:

«Недовольство той государственной политикой, которая велась. Когда людей уже достали грабежи, воровство, отсутствие работы государственных органов, отсутствие работы казначейства, задолженности и так далее. Сегодня задача городской власти и депутатского корпуса, если мы говорим о недопущении, делать так, чтобы люди не выходили на улицу. Делать так, чтобы люди жили в тепле, были обеспечены водоснабжением, крышей над головой. Нужно ремонтировать фасады и тогда у нас не будет таких трагических событий», — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Метки по теме: 2 мая в Одессе; мэр Одессы; новости Одессы; новости Украины; Одесса; Трагедия в доме профсоюзов; Труханов; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/27/mer-odessy-vyskazal-mnenie-o-prichinah-tragedii-2-maya-2014-goda/

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