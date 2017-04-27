Мэр Днепропетровска пообещал, что в городе появится мост имени Степана Бандеры

Скандальный мэр Днепропетровска Борис Филатов пообещал, что в городе появится мост имени Степана Бандеры.

Таким образом он отреагировал на решение Одесского горсовета, вернувшего старые названия улицам, которые «декоммунизировал» экс-губернатор Михаил Саакашвили.

«В ленте пишут, что в Одессе горсовет вернул старые названия некоторым улицам. Не комментирую. Не обсуждаю. Не осуждаю. Каждый город имеет право. Нечего лезть в чужие дела.

Знаю одно. Если меня переизберут на второй срок, то в Днепре будет мост Степана Бандеры», — написал он на своей странице в соцсети.

«Запомните этот пост», — добавил он.

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