Украина 

Мэр Днепропетровска избил экс-начальника ЖЭКа — показания потерпевшего

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26 апреля в Днепропетровске (т.н. «Днепр» по версии узурпаторов власти на Украине) произошел вопиющий инцидент. Мэр города Борис Филатов избил экс-начальника ЖЭКа № 37 Сергея Варфоломея. Об этом заявил сам потерпевший.

По его словам, он пришел сегодня в горсовет, чтобы обсудить с Филатовым программу поддержки ОСМД. Однако обсуждение переросло в серьезный конфликт.

«Филатов ударил меня по лицу, а его зам – Михаил Лысенко плевал мне в лицо. Они обещали мне выколоть глаза», — заявил Варфоломей.

Медики оказали пострадавшему первую помощь. Тем временем ни Филатов, ни Лысенко пока не комментируют случившееся.

Метки по теме: Днепр; Днепропетровск; новости Днепра; новости Днепропетровска; новости Украины; Украина; Филатов

По материалам: https://news-front.info/2017/04/26/mer-dnepropetrovska-izbil-eks-nachalnika-zheka-pokazaniya-poterpevshego/

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