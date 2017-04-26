Мэр Днепропетровска и его заместитель избили «активиста» (ВИДЕО)

Мэр Днепропетровска Борис Филатов вместе со своим заместителем Михаилом Лысенко прямо в здании городского совета избили местного «активиста» Сергея Варфоломея.

Вот как описал произошедшее очевидец событий — известный украинский пропагандист Роман Бочкала: «Съёмочная группа вместе с днепровскими активистами пришли на заседание бюджетной комиссии. Задать вопросы касательно растраты бюджетных средств в сфере ЖКХ, за которую отвечает Лысенко. У Миши затряслись руки, он подорвался и спешно покинул заседание в сопровождении охраны. Журналисты пошли за ним. Чиновник стал толкаться и оскорблять. Самое интересное началось в кабинете Миши. Лысенко набросился на активиста Сергея Варфоломея. Он был вынужден защищаться. Дальше вообще сюр… Лысенко вызвал на подмогу городского голову Бориса Филатова. Тот тоже пришёл с охраной. И тоже стал избивать Варфоломея в кабинете у Лысенко».

«Пришел Борис Альбертович — наш мэр со своей охраной, пообщался с Лысенко, вышел, позвал меня. Я зашел в кабинет не подозревая… И они оба начали меня избивать руками и ногами», — рассказал сам пострадавший.

В то же время Филатов отрицает факт нанесения побоев «активисту».

«Варфоломей заявил, что я его ударил, чтоб информационно погасить эту ситуацию в прессе — мол, это мэр бил. Но это неправда. В драке участвовало двое: мой заместитель Михаил Лысенко и Сергей Варфоломей. Я пришел на место событий уже после драки, когда вызвали полицию, и начал выяснять, что происходит. После этого я ушел, а потом в СМИ уже начали появляться эти голословные обвинения. Просто когда Варфоломей понял, что ему за это придется получать по закону, он решил перевести стрелки на меня», — заявил скандальный мэр.

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