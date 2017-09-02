Меньшова и Галкин станут новыми ведущими программы «В субботу вечером»

Стала известна дальнейшая судьба еще одного детища Андрея Малахова , всеми любимой программы «В субботу вечером». Если с кандидатурой ведущего ток-шоу «Пусть говорят» не возникло сложностей, и руководство канала практически сразу утвердило на это место Дмитрия Борисова, то здесь все было несколько иначе.

Долгое время находилось под вопросом само существование этой передачи в прежнем формате. Однако, в связи с тем что на Первом канале закрылось несколько популярных рейтинговых программ, «В субботу вечером» было решено оставить, заменив Андрея Малахова на Юлию Меньшову . Ее соведущим станет Максим Галкин . Об этом сообщил компетентный источник в съемочной группе программы.

Ни Юлия, ни Максим последние новости пока не прокомментировали. Съемки первого выпуска обновленной передачи, которую зрители смогут увидеть уже второго сентября, начались 29 августа и займут два дня.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/menshova-i-galkin-stanut-novymi-vedushhimi-programmy-v-subbotu-vecherom.html