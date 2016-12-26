Меджлис терроризирует пророссийских татар в Крыму

В Симферополе неизвестные подожгли офис, принадлежащий крымскотатарскому общественному активисту и предпринимателю Ибраиму Ширину.

Среди основных подозреваемых в совершении преступления — радикалы, связанные с так называемым Меджлисом крымскотатарского народа (с недавних пор — запрещенная в России экстремистская организация).

По словам потерпевшего, в его адрес регулярно поступали и продолжают поступать угрозы со стороны сбежавших из Крыма после воссоединения полуострова с Россией лидеров Меджлиса.

«Мне угрожают из Украины так называемые лидеры бывшего меджлиса. Больше никому дорогу я не переходил. Десять лет назад они сначала угрожали, а потом убили моего брата, который выступал за единство всех народов Крыма, за союз Украины с Россией, а они всегда были против России, и теперь обещают перерезать всех, кто поддерживает Россию. Они угрожали моей семье, угрожали даже убить моего ребенка — девочке всего 9 месяцев», — рассказал Царьграду Ширин.

По словам активиста, угрозы в его адрес стали поступать после того, как он в октябре 2016 года выступил на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте, где поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за поддержку национального возрождения крымских татар, выделение средств на реабилитацию народа, придание крымскотатарскому языку государственного статуса и развитие инфраструктуры в местах проживания народа.

«Я все это сказал в прямом эфире. Буквально через 15–20 минут начались угрозы по телефону и в соцсетях», — добавил Ширин.

Меджлис объявил войну жителям Крыма

Не секрет, что еще до 2014 года так называемые лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Мустафа Джемилёв, пытавшиеся позиционировать себя в качестве полномочных представителей всех крымских татар, вели активную русофобскую пропаганду. В период «русской весны» они мобилизовали своих сторонников на защиту новой украинской власти.

Так, 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета АР Крым в Симферополе они спровоцировали столкновения с пророссийскими активистами, в ходе которых погибли два человека. В образовавшейся давке несколько десятков человек пострадало. Лидеры Меджлиса выступили категорически против проведения референдума о статусе Крыма 16 марта 2014 года. После воссоединения полуострова с Россией за ведение экстремистской деятельности Чубаров и Джемилёв были объявлены в Крыму персонами нон грата.

В сентябре 2015 года представители Меджлиса совместно с украинскими неонацистами организовали продовольственную и экономическую блокаду Крымского полуострова, а в ночь на 22 ноября 2015 года совершили подрыв опор ЛЭП в Херсонской области, что привело к отключению электроэнергии на всей территории Крыма.

Кроме того, сбежавшим с полуострова владельцем крымскотатарского телеканала ATR Ленуром Ислямовым, успевшим весной 2014 года побывать в должности вице-премьера правительства российской Республики Крым, были сформированы вооруженные формирования исламистского толка с целью «освобождения Крыма от российской оккупации».

«Боевики Ленура Ислямова — это аналог ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Он создал там какой-то исламский батальон и всем пророссийским крымским татарам угрожает. Мне написал, что я у него в списке на уничтожение», — отметил Ибраим Ширин.

Кто угнетает крымских татар?

Помимо организации блокады Крыма со стороны Украины, угроз поддерживающим Россию представителям своего народа, терроризирования местных жителей Херсонщины и постоянных обещаний устроить на полуострове настоящую партизанскую войну, боевики Меджлиса также ведут активную пропагандистскую деятельность.

Ее суть заключается в следующем: продемонстрировать всему миру, что российские власти Крыма всячески притесняют крымских татар и мусульман в целом и чуть ли не готовят новую депортацию. Однако сами крымские татары, проживающие на полуострове, с этим категорически не согласны.

«В турецкой и украинской прессе пишут, что здесь всех поголовно крымских татар угнетают. Этим обеспокоились даже в ООН, пообещали мониторить ситуацию. Пусть приезжают, мониторят, пусть посмотрят, кому тут офисы поджигают, кому угрожают. Реально да, здесь крымских татар угнетают, но делает это Меджлис. Те самые уроды, которые здесь остались.

Мы — законопослушные граждане, и мы находимся с ними в неравных условиях, так как не можем их отоварить дубинкой по голове. Мы же соблюдаем закон. А они изначально выступают против этого закона, мотивируя это тем, что сюда пришла Россия. Дескать, русские — захватчики, а они партизаны», — пояснил Царьграду крымскотатарский общественный и религиозный деятель Танай Чолханов.

Он также добавил, что лидеры Меджлиса не имеют никаких прав делать заявления от лица всех крымских татар, и большинство представителей крымскотатарского народа не поддерживали и не поддерживают Чубарова, Джемилёва и компанию, которые занимались только тем, что грабили свой народ.

В 2006 году они после продолжительных угроз убили старшего брата Ибраима Ширина Норика — лидера крымской республиканской молодежной общественной организации «Бирлик-Единство». Преступление так и не удалось раскрыть, несмотря на то, что расследование под личный контроль брал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко. По словам Ибраима, его тормозили лидеры Меджлиса, тесно связанные с президентской партией «Наша Украина», депутатами от которой в Верховной Раде были все те же Джемилёв и Чубаров.

«Меджлис — это была такая собака, которая существовала исключительно для того, чтобы кусать Россию. Они говорили, что во всех бедах крымских татар виновата Москва. У них была своя гвардия, которая состояла из боевиков партии исламского возрождения „Хизб ут-Тахрир” (запрещенная в России экстремистская организация).

Сами лидеры Меджлиса — люди, далекие от всех этих дел, они — бизнесмены, чуждые тому, что связано с религией, революцией, но вокруг них были радикалы. Им дали возможность здесь остаться, когда еще Ислямов был вице-премьером Крыма. Осталось множество ваххабитских мечетей.

Политика была такая, мол, давайте не будем их трогать, чтобы не было проблем. Но проблемы не было бы, потому что здесь основная масса татар их ненавидит. Сейчас ваххабитов начали чистить, и им теперь терять нечего. Радикалы начали угрожать всем крымским татарам, которые их не поддерживают и выступают за Россию.

Например, Ширины открыто говорили, что нам это все не нужно, Меджлис — это преступная организация, его лидеры — террористы. После этого им начали звонить и угрожать, сейчас вот подожгли офис, при этом намекнули на то, что может загореться дом. Это не рядовая ситуация», — заключил Танай Чолханов.

Под прикрытием «Созидания»

По мнению эксперта, многие радикалы-ваххабиты, окормлявшиеся Меджлисом, после воссоединения Крыма с Россией остались на полуострове и ушли в подполье. Сейчас они продолжают вести подрывную деятельность против России, например, через организацию «Арраид», которую многие эксперты называют филиалом другой экстремистской организации «Братья-мусульмане»

«Сейчас председатель „Арраид” Сейран Арифов находится на Украине и управляет им и местным крымским филиалом, — продолжает Чолханов. — У них, правда, недавно тоже проходили обыски. Но раньше, насколько я помню, Гуренко-Вайцман, есть такая крымская чиновница, писала, что они не являются никакой террористической организацией, и вообще они белые и пушистые. Их зарегистрировали под вывеской некоего центра „Созидание”.

Они вывозили крымскотатарскую молодежь в Херсон в какие-то лагеря, где их якобы учили религии, а потом возвращали на полуостров. После этого тут не то что поджоги, я вообще не представляю, что может начаться».

…26 апреля 2016 года Верховный суд Республики Крым по ходатайству прокурора Республики Крым Натальи Поклонской признал так называемый Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

«В Российской Федерации решением суда Меджлис признан экстремистской организацией. Любая деятельность этого объединения незаконна и будет пресечена. В этом направлении работают все правоохранительные органы и службы, которые проводят мероприятия по противодействию и профилактике экстремизма. В настоящее время в Крыму какой-либо критической ситуации в этом плане нет. Все службы функционируют в рабочем режиме», — отметила в беседе с корреспондентом Царьграда Поклонская, которая ныне представляет интересы крымчан в Государственной Думе.

Хотелось бы в это верить, Наталья Владимировна!

Дмитрий Павленко

Царьград

* Запрещенная в РФ террористическая организация.