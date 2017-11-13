Медведев: Рост экономики России превысит 2%

Темпы роста экономики России в 2017 г. могут оказаться выше 2%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«В этом году у нас происходит неплохой восстановительный рост. Рассчитываем, что рост ВВП по итогам этого года превысит 2%», — сказал премьер на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в Маниле.

По его словам, Россия ищет возможности адаптации к новой экономической реальности.

Он отметил, что сейчас удалось добиться некоторого оздоровления экономики, избавив от слишком сильной зависимости от сырьевого экспорта.

Медведев рассказал, что власти проводили антикризисную поддержку перспективных отраслей, банковского сектора.

«Некоторые меры поддержки сохраняем и сейчас, так же, как и сохраняем плавающий валютный курс и режим инфляционного таргетирования. Жестко контролируется бюджетный дефицит чтобы обеспечить сбалансированность бюджетной системы при относительно низких ценах на нефть, которые имеют для нашей экономики, конечно, большое значение», — добавил он.

Что касается делового климата, то правительство стремится к его улучшению, выправляя структурные дисбалансы. Премьер также сказал, что хорошую динамику за счет конкурентных преимуществ показывают сектора, не связанные с добычей нефти и газа.

«За первую половину этого года объем прямых иностранных инвестиций увеличился более чем на 200%», — добавил он.

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