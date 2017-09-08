Медведев: Развитие цифровой экономики «убьет» целый ряд профессий

Премьер РФ Дмитрий Медведев предупредил, что развитие цифровой экономики может «убить» целые профессии, и призвал готовиться к новым вызовам в сфере занятости, а также к модернизации государственного аппарата.

«Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и „убить” целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей», — сказал Медведев, выступая на Московском финансовом форуме.

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Поэтому, по словам Медведева, «критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых госинститутов, как система образования, здравоохранения, социальной помощи, поддержки занятости».

Кроме того, подчеркнул он, необходима модернизация государственного аппарата с тем, чтобы все типовые, рутинные, сервисные операции были переведены в «цифровой» вид.

Он отметил, что элементы «цифрового управления» по администрированию доходов позволили увеличить собираемость налогов и других платежей в бюджет. При этом сами административные процедуры стали удобнее для бизнеса и граждан.

Как заявил Медведев, «важно продолжать эту работу, обеспечить справедливые условия конкуренции, в том числе в сегменте госзакупок».

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