Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим от пожаров в Сибири

Глава правительства России Дмитрий Медведев провел несколько совещаний по ситуации в Сибири, некоторые районы которой пострадали от природных пожаров. Как сообщает пресс-служба кабмина, премьером даны поручения об оказании помощи всем пострадавшим.

«Премьер-министр дал поручение оказать всю необходимую помощь жителям районов, которые затронули природные пожары, в особенности тем, кто остался без жилья и находится в пунктах временного расселения», — сказали в правительстве, отметив, что также дано поручение усилить работу по ликвидации пожаров.

Глава МЧС России Владимир Пучков отправился в Сибирь. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области и Бурятии. Там сгорело около 100 жилых домов. В Сибири введет режим ЧС в связи с природными пожарами.