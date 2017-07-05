Медведев продлил запрет на ввоз продуктов из стран, наложивших санкции на Россию

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому до 31 декабря 2018 года продлен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на Россию санкции, в том числе США, Канады, стран Евросоюза и Украины. Постановление размещено на сайте кабинета министров.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение продлить на полгода экономические ограничительные меры против Москвы, действующие до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер.

«Продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России.

Западные страны ввели антироссийские меры в 2014 году из-за ситуации на Украине и в Крыму. Москва в ответ ограничила импорт продуктов из стран, которые наложили санкции. Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты.

Запад связывает действие ограничений с полной имплементацией Минских соглашений. При этом Москва не раз заявляла, что это требование абсурдно, поскольку Россия не участвует во внутриукраинском конфликте. Также Россия неоднократно называла разговор на языке санкций контрпродуктивным.

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