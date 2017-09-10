«Медведь с яйцами»: Необычная украинская скульптура вызвала ажиотаж в соцсетях (ФОТО)

В поселке Сосница Черниговской области Украины установили шестиметровую скульптуру медведя на сосне, изготовленную по мотивам герба поселка.

Открытие скульптуры состоялось 9 сентября во время торжеств по случаю Дня поселка.

В социальных сетях вызвал ажиотаж тот факт, что медведь имеет гениталии, и его назвали «медведь с яйцами». В поселковом совете объяснили, что таким было авторское видение, и на историческом гербе изображен именно медведь, а не медведица.

Заместитель председателя районного совета Геннадий Смаглюк отметил, что идея установить скульптуру в виде герба в Соснице возникла давно, но воплощена только сейчас. На ее установку потрачены средства из бюджета поселка и меценатов.

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