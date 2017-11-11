«Медведь набирает силу»: на Западе оценили боевого робота из России

Ряд западных изданий, среди которых американский портал о вооружении Defense One и британский таблоид Daily Mail, опубликовали материалы, посвященные российскому боевому роботу «Нерехта», который успешно прошел испытания на полигонах Минобороны и готовится к поставкам в части. В комментариях активно обсуждались преимущества и недостатки машины.

Ряд пользователей выделили плюсы новых боевых машин.

«Не имея экипажа, эти танки не будут нуждаться в тяжелой броне. Их можно делать меньше и легче, его будет труднее поразить. Цена снизится, машины станут популярными, и Россия начнет продавать их, кому захочет. Наши танки с трудом смогут этому противостоять. Это весьма тревожно», — пишет stderr.

«Умный ход сделать их беспилотными, мы все знаем, как русские водят», — иронизирует Hal Wolkowski.

Другие скептически отнеслись к самой идее дистанционного управления боевыми роботами.

«Все не так просто, как выглядит. Если они управляются по беспроводной связи, то машину можно будет взломать, если роботом руководит программа, то неизбежны непредвиденные ситуации. Если управление осуществляется по проводу, то дистанция будет серьезно ограничена. Танкам всегда нужен будет экипаж, чтобы перехитрить противника», — пишет Ronsoppinion.

«В первом же бою инженеры противника захватят их и направят против своих создателей», — предупреждает ErvinKosch.

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Многие комментаторы рассуждают о военных возможностях США.

«Отлично… Теперь США начнут тратить миллиарды, чтобы не отставать в гонке роботизированного вооружения», — возмущается ceasar.

«Пока в США обсуждают этические вопросы, русские быстро продвигаются и получают технологический перевес в военных технологиях. Если так пойдет дальше, места для обсуждений не будет — только русские роботы!» — опасается Marc King.

«Дядя Сэм совсем сошел с ума, нанимает в армию трансвеститов, пока русский медведь набирает силу», — пишет Bill Smith.

Роботизированный комплекс «Нерехта» оснащается легким гусеничным шасси, бронекорпусом и крепленими для установки специального оборудования. Длина платформы — 2,5 м, ширина — 1,6 м. Высота, без учета оборудования, — 0,9 м. Снаряженная масса машины — около одной тонны. У робота есть три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом «Корд» или 7,62-мм танковым пулеметом «Калашникова», есть возможность установки автоматического гранатомета АГ-30 М. В перспективе планируется оснастить комплекс тяжелым вооружением, в частности, противотанковыми ракетами.

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