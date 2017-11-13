МЧС РФ готово оказать помощь в связи с землетрясением в Иране и Ираке

Глава МЧС России Владимир Пучков направил министрам внутренних дел Ирана и Ирака Абдолрезе Рахмани-Фазли и Касиму Мохаммаду аль-Араджи телеграммы, в которых выразил готовность оказать помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения.

«От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи с разрушительным землетрясением. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией», — говорится в тексте документа.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении на ирано-иракской границе.

Как сообщало EADaily, на границе Ирана и Ирака в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого, по последним данным, погибли более 300 человек, свыше 2500 ранены. В районе бедствия ведутся поисково-спасательные работы.