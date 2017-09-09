МЧС предложило помощь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»

МЧС РФ готово оказать необходимую помощь странам Карибского бассейна, на которые обрушился мощнейший ураган «Ирма». ОБ этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

«Тем странам, которые пострадали от удара „Ирмы“, наши спасатели, наши высокие технологи и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации», — цитирует Пучкова ТАСС.

Глава МЧС отметил, что соответствующие предложения об оказании помощи направлены зарубежным коллегам.

Как сообщало EADaily, утром в субботу, 9 сентября, ураган «Ирма» усилился до максимальной категории опасности и взял курс на побережье США. По данным специалистов, скорость ветра урагана составляет 257,5 км/ч. В настоящий момент жертвами «Ирмы» стали 18 человек.