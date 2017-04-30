Проишествия 

МЧС: погорельцам Бурятии и Иркутской области выделено 143 млн рублей

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Фото: ulanude.bezformata.ru

МЧС России подготовило проект распоряжения правительства России о выделении почти 143 млн руб. Бурятии и Иркутской области, пострадавшим от пожаров. Об этом сообщается на сайте МЧС.

«Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков подписал проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда правительства для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в населенных пунктах на территории Сибирского федерального округа, бюджетных ассигнований в размере до 142 млн 960 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Из этих средств правительству Бурятии планируется выделить более 38 млн руб., в том числе на выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций за утрату имущества. Почти 105 млн руб. планируется направить правительству Иркутской области. Эти средства также предназначены для выплат единовременной материальной помощи, компенсаций за утраченное имущество, содержание пунктов временного размещения и питание эвакуированных граждан.

Напомним, в Сибирском федеральном округе из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. По данным Рослесхоза, площадь пожаров в Сибири сейчас составляет более 330 тыс. га. На всей территории округа остановлена лесозаготовительная деятельность. Экологи прогнозируют дальнейшее ухудшение пожароопасной ситуации, в частности, в Бурятии.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/30/mchs-pogorelcam-buryatii-i-irkutskoy-oblasti-vydeleno-143-mln-rubley

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