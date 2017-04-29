МЧС направляет дополнительные силы в Сибирь для борьбы с пожарами
МЧС России усиливает свою группировку по тушению пожаров в Сибири. Об этом заявил глава ведомства Владимир Пучков.
«Начинаются праздничные дни, прогноз погоды неблагоприятный. По поручению президента России мы усиливаем группировку по тушению пожаров в Иркутской области и в других регионах Сибири», — цитирует РИА Новости Пучкова.
Также он отметил, что усиливается группировка, которая защищает от пожаров отдалённые населённые пункты и социальную инфраструктуру.
Дополнительно в Иркутскую область прибыл самолёт Ил-76 и самолёт-амфибия Бе-200ЧС.
Также он назвал сложной ситуацию с пожарами в Сибири.
«Лесопожарная обстановка сложная. Ежедневно возникают десятки новых термоточек, поэтому поставлена задача тушить возгорания, когда их площади незначительные», — отметил Пучков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить необходимую помощь пострадавшим от пожаров в Иркутской области и Бурятии.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/29/mchs-napravlyaet-dopolnitelnye-sily-v-sibir-dlya-borby-s-pozharami