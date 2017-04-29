МЧС направляет дополнительные силы в Сибирь для борьбы с пожарами

МЧС России усиливает свою группировку по тушению пожаров в Сибири. Об этом заявил глава ведомства Владимир Пучков.

«Начинаются праздничные дни, прогноз погоды неблагоприятный. По поручению президента России мы усиливаем группировку по тушению пожаров в Иркутской области и в других регионах Сибири», — цитирует РИА Новости Пучкова.

Также он отметил, что усиливается группировка, которая защищает от пожаров отдалённые населённые пункты и социальную инфраструктуру.

Дополнительно в Иркутскую область прибыл самолёт Ил-76 и самолёт-амфибия Бе-200ЧС.

Также он назвал сложной ситуацию с пожарами в Сибири.

«Лесопожарная обстановка сложная. Ежедневно возникают десятки новых термоточек, поэтому поставлена задача тушить возгорания, когда их площади незначительные», — отметил Пучков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить необходимую помощь пострадавшим от пожаров в Иркутской области и Бурятии.