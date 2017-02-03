МЧС и полиция опровергли данные о падении вертолета в Подмосковье

Вертолет в Подмосковье не падал. Об этом заявили в МЧС и МВД после проведенной проверки по сообщению местного жителя, который якобы видел, как винтокрылая машина рухнула. Эти сведения не подтвердились.

В частности, как сообщили EADaily в МЧС, более ста человек на 40 единицах техники осмотрели район предполагаемого места падения, но никаких следов крушения не обнаружили. К работам привлекались и два вертолета.

«Обследованы окрестности населённых пунктов Большие Вяземы, Алабино, Сивково, Селятино и Кобяково Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья», — сказали в МЧС, отметив, что правоохранительные органы работают с заявителем, который сообщил о падении вертолета.

Информацию о падении вертолета опровергли и в полиции. Агентству ТАСС правоохранители рассказали, что личность заявителя установлена, но он давал противоречивые данные, и пришлось обследовать несколько районов.