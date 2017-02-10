Маховик войны на Украине набирает обороты, — Слуцкий

Планы Киева провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» в Херсонской области говорят о том, что маховик войны на Украине набирает обороты, и не исключена демонстрация силы при учениях; нужно сосредоточить усилия на всех международных площадках, чтобы остановить эскалацию конфликта, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В пятницу представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил о планах провести в 2017 году стрельбы из ЗРК «Бук-М1» на полигоне в Херсонской области.

«Мы видим, что маховик войны на Украине набирает обороты, поэтому я не исключаю, что демонстрация силы при учениях в Херсонской области, действительно, может быть», — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что «надо сейчас говорить не о каких-то отдельно взятых учениях, а остановить кровопролитие в Новороссии».

«Для этого нужно сосредоточить усилия на всех международных площадках, в том числе на парламентской площадке парламентской ассамблеи ОБСЕ, куда делегация Госдумы направится в ближайшем будущем. Чтобы это чудовищное бесчинство в отношении мирных жителей Новороссии, наконец, прекратилось», — добавил глава комитета.

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