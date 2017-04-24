Матвиенко: Роскомнадзор должен действовать энергично, не плестись в хвосте

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала в Петербурге работу Роскомнадзора из-за того, что, по её мнению, ведомство недостаточно активно решает вопросы по пресечению вредного контента в интернете.

«Вы орган исполнительный власти, который за это отвечает. Вы отвечаете за эту сферу, и вы должны действовать энергично, используя все возможности. Где ваша активность?» — сказала Матвинко на заседании президиума Совета законодателей в Таврическом дворце северной столицы. В заседании участвуют президент РФ Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.

На поступившее замечание глава Роскомнадзора Александр Жаров ответил, что законопроект, с помощью которого можно будет справиться со способами обхода блокировок сайтов, будет внесен на рассмотрение Госдумы во время весенней сессии.

Матвиенко такой ответ не понравился. «Кто мешал вам инициировать этот законопроект год назад, два года назад? Почему не вносите такие законопроекты?» — цитирует главу Совфеда «РИА Новости». По ее словам, нужно было оперативно изменить законодательство таким образом, чтобы помешать распространению в интернете наркотиков и «групп смерти».

«Вам президент дает поручения, Госдума, Совет федерации, а вы что, сами не понимаете, что вы должны на результат работать, а не на процесс? Пока складывается впечатление отсутствия всякой инициативы и заинтересованности в решении этих острых вопросов. Предложите комплекс мер, что делать, как остановить распространение наркотиков в интернете. То же касается суицидов. Почему вы там как сонное царство?» — сказала Матвиенко.

Сенатор также отметила, что противоправный контент создается чаще за пределами России, где не действует российское законодательство. «Поэтому парламентариям надо вместе подумать, поднять данную тему в рамках международных институтов и миссий, которые сотрудничают с нами в борьбе с преступностью, например на площадке Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, МПА СНГ и других. Надо вместе продумать регулирование в этой очень опасной сфере», — отметила она.