Мать российского летчика Ярошенко просит Трампа помиловать сына (ДОКУМЕНТ)

Мать российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме «Форт-Дикс», отправила обращение президенту США Дональду Трампу.

В нем она просит главу Белого дома «услышать ее в мольбах о судьбе сына», здоровье которого подорвано годами тюремного заключения. Любовь Ярошенко призывает американского президента проявить человечность «к невиновному, несправедливо обвиненному и погибающему в американской тюрьме российскому гражданину».

Письмо было отправлено по двум каналам — через срочную почту DHL, а также дипломатическим путем.

«К Вам обращается мать российского летчика Константина Ярошенко, — пишет Любовь Ярошенко. — Искренне рада Вашей нелегкой победе на выборах и, опираясь на жизненный опыт, стараюсь видеть в ней новые возможности для скорейшего возвращения Константина на Родину.

Страшная трагедия моего сына, боль за его искалеченное здоровье и жизнь вынудили меня молиться за Вас, Вашу победу и согласие между нашими великими державами!»

Мать российского летчика с укором напоминает о том, что уже писала подобное письмо предыдущей администрации. Она обращалась лично к Бараку Обаме, который, получив Нобелевскую премию мира, по ее словам, ни разу не продемонстрировал свою гуманность к жизненным трагедиям простых граждан, в том числе и иностранных.

«Весь мир с уважением отнесся к президенту России В. В. Путину за его действия по возвращению американского гражданина Кевина Доуса из сирийского плена на Родину по просьбе Барака Обамы. Тем не менее предложение России об обмене граждан США на моего сына было пренебрежительно отклонено бывшим заместителем госсекретаря госпожой Викторией Нуланд», — пишет отчаявшаяся мать.

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Вместе с текстом письма Любовь Ярошенко также отправила доказательства невиновности российского летчика — 61 лист на английском языке. Эту работу за несколько лет проделал американский адвокат россиянина Алексей Тарасов.

«Но самое главное — я боюсь, что с моим сыном может произойти непоправимое. Он может просто погибнуть в тюрьме. До ареста у Константина никаких проблем со здоровьем не было. Сейчас же у него целый букет различных заболеваний, некоторые из них — очень тяжелые.

Добиться же адекватной помощи в тюремных условиях просто невозможно, — пишет Любовь Ярошенко. — Я стою перед Вами на коленях и прошу проявить милосердие и спасти жизнь моего сына — российского летчика Константина Ярошенко. Молюсь и буду до конца молиться за Вас».

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Любовь Ярошенко верит в то, что письмо тем или иным способом всё же дойдет до американского президента. Понимая серьезную занятость Дональда Трампа, она всё же надеется, что он найдет время на частную и трагически развивающуюся историю человека, судьба которого теперь — в его руках.

Ранее уже сообщалось о неоднократных нарушениях прав заключенных в американской тюрьме «Форт-Дикс», где содержится Константин Ярошенко. Более того, здоровье россиянина ухудшается с каждым днем, и на это не раз обращали внимание приезжавшие туда независимые врачи и представители МИД РФ.