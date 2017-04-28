Мать Даны Борисовой расскажет о пристрастии дочери к алкоголю и наркотикам

Главной героиней нового выпуска программы Андрея Малахова «Пусть говорят» станет мама телеведущей Даны Борисовой. Женщина откровенно расскажет о пристрастии дочери к алкоголю и наркотикам, с которым она безуспешно борется уже на протяжении нескольких лет.

По профессии мать Борисовой врач, поэтому не понаслышке знает симптомы проявления нарко- и алкозависимости, но, как водится, не сразу заметила проблемы в собственной семье. Подозрительный пузырек с белым порошком нашла дочь Даны Полина и рассказала о нем бабушке. Та сразу же примчалась в Москву, но охранник не пустил ее в дом. До этого дочь не раз выгоняла родную мать из квартиры из-за того, что Екатерина Ивановна настаивала на ее госпитализации в специализированную клинику. Правда, несколько раз Дана все-таки пыталась лечь в больницу на реабилитацию, но надолго там не задерживалась.

Андрей Малахов уже давно задумал выпустить в эфир программу о проблемах Даны Борисовой, но каждый раз ведущая давала клятвенное обещание исправиться.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/mat-dany-borisovoj-rasskazhet-o-pristrastii-docheri-k-alkogolyu-i-narkotikam.html