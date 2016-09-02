Мастер-класс по постановке на уши от Гиви

Интересно наблюдать за украинскими чиновниками. И военными, и гражданскими. После таких наблюдений в цирк совсем не хочется. Понимаешь, что все великие клоуны сегодня собраны в одной стране. Точнее, в одном городе. Интересна их реакция на вроде бы привычные для любого государства вещи. Вроде реформ, совершенствования государственных институтов, армейских учений.

И надо же было республиканцам учения для своих солдат провести. Все скрепы украинские разрушили. Да ещё и с участием человека, имя которого после донецкого аэропорта вызывает ужас в рядах укровоинов — Михаила Толстых. Того самого Гиви. Но о нем чуть позже. Начнем с Украины.

Украина активно, через своего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, рассказывает о кардинальных реформах в области своего «флота», которые станут основой для возрождения военного флота государства.

Сегодня уже понятно, что эти мечты в ближайшие годы и десятилетия не исполнятся. Те корабли, что достались Украине от СССР, бездарно разграблены, уничтожены или просто разрушаются от старости из-за отсутствия ремонта. Говорить о возрождении флота сегодня уже даже «майданные оптимисты» не рискуют.

Потому сегодня на Украине другой бренд. Украине нужен «москитный флот»! Для тех, кто с морем связан больше как турист, «москитный флот» — это совокупность быстрых и маневренных малых судов. Проще говоря, нет кораблей — и не надо. Будем строить катера, которые для мелководья Азовского моря и прибрежной зоны западной Украины более подходят. Да и в устье Дуная вполне смогут действовать.

Итак, вице-адмирал (а совсем недавно генерал-лейтенант танковых войск Украины) Игорь Воронченко озвучил планы министерства обороны в отношении украинского флота. Принято решение расформировать Западную (Одесса) и Южную (Очаков) военно-морские базы. А вместо этих баз сформировать Черноморский и Азовский морские районы. Соответственно, распределить личный состав и технику.

Про Черноморский район поговорим как-нибудь потом. Интересен сегодня как раз Азовский. Главного украинского моряка со штабом планируется разместить в Бердянске, а базироваться украинская «морская мощь» будет в Бердянске, Геническе и Мариуполе. Как выразился адмирал «Ворона» — «Пора прекратить безнаказанность Черноморского флота России на Азове!»

Правда, местные жители до сих пор смотрят в морские дали в надежде увидеть хоть одно российское военное судно в этих районах. Тщетно. То ли сильно «испугались» русские слов украинского адмирала, то ли этих судов там и до «героического призыва» не было. Да и что там делать боевому кораблю? Азов — он и есть Азов. Лужа.

Чем же сегодня украинский флот сможет «прекратить безнаказанность русских»? Корветы и фрегаты успешно обратят в бегство 17 украинских катеров типа «Гриф». И не надо смеяться, что на вооружении таких катеров пулеметы. Потому, что это не просто пулеметы, а крупнокалиберные «Утесы»!

«Гриф», он, конечно, та еще птица. Летать может. Построено этих птиц было более 300. Продавался, пока строился в Феодосии, во много стран мира. Но с 1990 года все, увы. В российской ФПС доживают свое последние 20 единиц. Из последней серии. А первые, спущенные на воду в 1971 году, давно уже отходили свое. Столько не живут. Пулеметная спарка — это, конечно, хорошо, но вот ход в 29 узлов сегодня как бы маловато. А сколько могут выжать из себя «Грифы»-ветераны украинского флота — тот еще вопрос.

Но флот состоит не только из кораблей и катеров. Флот это множество наземных и «земноводных» частей и подразделений . Так что, по приказу «Вороны» под Бердянском расположился 501-й батальон морской пехоты. На подходе 406 артиллерийская группа. А в перспективе ещё и куча новейших бронекатеров «Гюрза-М».

Почему в перспективе? Да просто потому, что нет у флота на сегодня таких судов. Все видели репортажи украинского телевидения о спуске этих судов. Спустили… и оказалось, что красивая картинка есть, а «водоплавающего судна « нет. Есть что-то похожее на катер. Короче, отказались украинские моряки от этих «пресмыкающихся». Пока. Корабелы «дорабатывают» их до сих пор.

Да, «Гюрза» теоретически укусить может покруче «Грифа». Вооружение катера составляют два боевых модуля «Катран-М», представляющих собой вариант боевого модуля БМ-3 «Штурм» для бронетехники. Каждый модуль включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и пулемет ПКТ калибра 7,62 мм, а также две ПТРК «Барьер» с лазерной системой наведения. Катер оснащен универсальным комплексом управления огнём «Триада» и имеет комплект переносного ЗРК.

Но «Гюрза» (более легкая, чем «Гюрза-М» и скромнее вооруженная) создавалась как речной бронекатер для Узбекистана. Со всеми вытекающими последствиями. И вопрос, как она будет ходить по морю (если вообще сможет) пока еще открыт.

Да и вопрос доставки в Мариуполь боевых катеров пока не продуман. Морем нельзя. Мост этот виртуальный мешает. Точнее, виртуальная охрана виртуального моста не пропустит. Остается паровоз. Блага «змеюки» не особо габаритные, поместятся на платформу.

А самое главное, что «Грифы» и «Гюрзы» смогут противопоставить нашим «Буянам»?

Большинство читателей усмехнулись планам украинских адмиралов. Но есть люди, которым эти планы не нравятся. И даже очень. Прежде всего, это республиканцы Донецкой Народной Республики. А народ там собрался не особо толерантный. Да и с украинским патриотизмом за два с лишним года войны большие проблемы. Плюс некоторая боевая паранойя, успешно взращенная теми же украинцами.

Ну и ответили дончане не толерантно. В феврале этого года сформировали 9-й отдельный Мариупольско-Хинганский штурмовой полк морской пехоты. Донецкие «черные береты» уже сегодня вызывают уважение. Вот что значит формирование части на войне. Железная дисциплина. Постоянная боевая учеба. Работа с техникой и на технике.

А событие, которое окончательно разрушило сон украинским флотоводцам, называется плановые учения полка по отражению морского десанта и высадке десанта. Плановые! Процитирую ИА «Новороссия»:

«Согласно задаче, передовой отряд батальона в составе роты провел высадку на занимаемый противником берег. Основные силы морской пехоты высаживались со скоростных катеров. В условиях мелкого Азовского моря и песчаного побережья этот вид плавсредств совмещает преимущества маневра с возможностью подойти на минимальное расстояние к берегу. Таким образом, бойцам приходилось преодолевать в воде только последние десятки метров. Высадившийся с катеров десант поддерживает лёгкая бронетехника — БТР. Плавающие бронетранспортёры вступают в бой еще на воде, подавляя силы противника огнем крупнокалиберных пулеметов, после чего без снижения скорости выезжают на берег, где переходят к наземному бою».

Обращаю ваше внимание на упоминание легкой бронетехники — БТР. 9-й штурмовой полк оснащен советскими БТР-80 произведенными специально для морской пехоты. А такие машины не плавают, они ходят. Ходят по морю как по суше.





«Условный противник был уничтожен, передовая рота успешно овладела рубежом. Далее была получена задача — выдвинуться в обозначенный район, где на полигоне отрабатывались приемы оборонительного боя. По легенде учений, бойцы Народной милиции вели оборонительный бой против подходящих резервов противника».









Вот это и будет теперь основная головная боль украинского флота. Точнее, Азовского района. Именно донецкие «черные береты» смогут не только предотвратить высадку украинского десанта, но и сами перерезать коммуникации противника в прибрежной зоне. Кстати, быстроходные катера в ДНР тоже есть. Так что, «Грифам» рядом волочиться республиканцы не советуют.

Командование высоко оценило боевую готовность части. Что, согласитесь, в условиях ведения боевых действий оценка серьёзная. На возникший у внимательных читателей вопрос: «А причем тут Толстых?», отвечаю. Штурмовым батальоном, который был десантирован с моря, командовал именно «Гиви». Так что, подполковник Толстых стал морским пехотинцем. И тельник теперь может носить на «законных» основаниях.

А что же украинское воинство? Как они отреагировали на учения морской пехоты ДНР? Ничего нового не произошло. Арта по ночам по мирным жителям. Снайпера «работают» по всему, что движется. А движется, к сожалению, опять мирное население. И постоянный стресс от сознания возможной «ответки». И стресс этот выливается в панические обстрелы не только позиций республиканцев, но и своих «побратимов». Лупят «ворогов» укровояки во все стороны.

Оно и понятно. Страх за содеянное велик. А 9 штурмовой полк морпехов ДНР — вот он, в Новоазовске. В каких-то 40 километрах от Мариуполя.

А в Киеве срочно выискивают хоть кого-то, кто сможет уговорить Путина хотя бы поговорить по телефону. Проверенные Меркель и Олланд сами не особо желанные в Кремле гости сегодня. За все приходится платить. В том числе и за собственную глупость. И время расплаты неумолимо приближается. Аннушка масло уже пролила, как написано у классика…

Александр Ставер, Роман Скоморохов

Метки по теме: армия ДНР

По материалам: http://news-front.info/2016/09/02/master-klass-po-postanovke-na-ushi-ot-givi/