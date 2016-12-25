Украина 

Масштабный пожар в Киеве парализовал метро (ФОТО, ВИДЕО)

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Масштабный пожар в Киеве парализовал метро (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Масштабный пожар в Киеве парализовал метро (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабный пожар в Киеве парализовал метро (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабный пожар в Киеве парализовал метро (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве возле станции метро «Лесная» произошел мощный пожар. Об этом сообщают очевидцы инцидента в соцсетях, размещая фото и видео.

Из-за пожара была остановлена работа двух станций метро.

Позже стало известно, что возгорание произошло на складах. У станции метро «Лесная» расположен огромный по площади рынок одежды и товаров секонд-хенд. 

«Горят склады с секонд-хендом. Предварительно сообщали о площади в 100 кв. м. Сейчас передают о 600, но точная площадь пожара пока еще неизвестна», — заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) столицы Светлана Водолага. 

На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Киевляне уже предполагают, что это очередной снос МАФов в столице. Местные торговцы рассказывают, что из-за территории уже давно происходил конфликт, и называют инцидент поджогом.

Пока официальных версий причины пожара нет.

Масштабный пожар в Киеве парализовал метро (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482666534

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