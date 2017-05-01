Марк Соркин: На Украине нужно уничтожать бандеровско-фашистскую нечисть

Политолог, публицист Марк Соркин в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Это не просто весенний день, это день, когда трудящиеся выходят со своими политическими требованиями к правящему классу буржуазии. А что сейчас у нас на Украине? Крайняя форма буржуазной диктатуры, фашизм. Разве чем-то отличались штурмовики Гитлера, когда они избивали коммунистов в конце 20-х и 30-х годов. Они ничем не отличались. Чему мы удивляемся? Тут не удивляться надо, а уничтожать надо. Вот и все», — сказал он.