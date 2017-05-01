Марк Соркин: На Украине нужно уничтожать бандеровско-фашистскую нечисть
Политолог, публицист Марк Соркин в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Это не просто весенний день, это день, когда трудящиеся выходят со своими политическими требованиями к правящему классу буржуазии. А что сейчас у нас на Украине? Крайняя форма буржуазной диктатуры, фашизм. Разве чем-то отличались штурмовики Гитлера, когда они избивали коммунистов в конце 20-х и 30-х годов. Они ничем не отличались. Чему мы удивляемся? Тут не удивляться надо, а уничтожать надо. Вот и все», — сказал он.
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Метки по теме: 1 мая; Гражданская война на Украине; Марк Соркин; программа На самом деле; фашизм на Украине
По материалам: https://news-front.info/2017/05/01/mark-sorkin-na-ukraine-nuzhno-unichtozhat-banderovsko-fashistskuyu-nechist/