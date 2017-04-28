Мария Максакова обвинила бывшую жену Вороненкова в алчности и меркантильности

Еще не прошло и сорока дней с момента убийства беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, а его вдовы начали активную борьбу за наследство. Марию Максакову не на шутку возмутило излишне меркантильное поведение первой жены Дениса Юлии Вороненковой, которая настойчиво претендует на свою долю наследства покойного. Депутат ушел от нее к Максаковой в 2014 году после 18 лет совместной жизни.

В первом браке у политика родились сын и дочь, во втором – их общий с Максаковой сын Иван. Первая супруга долго не давала Вороненкову развод, а незадолго до его смерти пыталась выписать бывшего супруга из их общей квартиры на Тверской. Поэтому Максакова уверена, что Юлия приложит максимум усилий, чтобы основная часть наследства покойного мужа досталась ей и ее детям.

По закону, все нажитое имущество Вороненкова делится между его женами и детьми, а вот в каких долях – это и будут решать адвокаты. Естественно, Максакова и ее малолетний сын также рассчитывают на свою часть имущества Вороненкова, которое, судя по разворачивающимся событиям, представляет из себя довольно лакомый кусок.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/mariya-maksakova-obvinila-byvshuyu-zhenu-voronenkova-v-alchnosti-i-merkantilnosti.html