Мария Голубкина и Борис Ливанов подали заявление в загс

Недавно Мария Голубкина объявила о том, что собирается замуж за Бориса Ливанова — сына знаменитого «Шерлока Холмса». Оказывается, пара была знакома уже давно, а около 25 лет назад у Бориса появилась симпатия к Марии.

Несмотря на всю серьезность сделанного заявления, многие отнеслись к нему с большим недоверием, допуская, что Мария Голубкина могла просто всех разыграть.

Вскоре сам Борис Ливанов подтвердил серьезность намерений, рассказав о своих чувствах к невесте:

Она всегда была моей любимой актрисой. То, что я в нее влюблен как мужчина, открылось для меня, когда мы увиделись. Если бы мы встретились раньше, поговорили хотя бы еще пять минут, то эти отношения тогда бы и начались. Фактически мы с Машей ходили рядом друг с другом и не могли увидеться

О том, почему они с Марией решили официально оформит отношения, Борис Ливанов рассказал журналистам после того, как стало известно, что влюбленные уже подали заявление в загс. По словам Бориса, они представляются как муж и жена, и в их возрасте уже неприлично, находясь в отношениях, не быть официальными супругами.

Тем не менее у пары уже возник спор по поводу фамилии:

Самое смешное, что по поводу фамилии у нас был спор. Я ей говорил, что с большим уважением отношусь к фамилии Голубкина и не хочу, чтобы у нее была фамилия Ливанова. Она говорила, что хочет быть Ливановой. Короче, до сих пор спорим на эту тему

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/mariya-golubkina-i-boris-livanov-podali-zayavlenie-v-zags.html