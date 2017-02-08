Мария Адоевцева рассказала о своем новом избраннике

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Адоевцева рассказала поклонникам о своем новом избраннике. Его зовут Михаил, и у него есть дочь Варвара, которую Маша полюбила, как свою собственную. Тем более, что она одного возраста с ее дочерью Лизой. Мария попросила у подписчиков прощения, за то, что так долго скрывала от них свои новые отношения. Девушка призналась, что наконец-то встретила настоящего мужчину и испытала истинное чувство:

Миша, спасибо тебе за все! Теперь точно знаю, что такое «любить и любимой быть». Ты — моя крепость! Ты «тот самый-самый»! И как хорошо, что ты мой!

Напомним, что пара интеллектуалов Маши Круглыхиной и Сергея Палыча Адоевцева считалась одной из самых крепких на телешоу. Несмотря на проблемы Сергея с алкоголем, ребята сыграли на проекте романтичную свадьбу, и вскоре у них родилась прелестная дочурка Лиза. Однако в прошлом году они все-таки расстались. Маша тогда не стала афишировать причину развода, но, возможно, именно появление в ее жизни Михаила стало финальным аккордом их семейной истории.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/mariya-adoevtseva-rasskazala-o-svoem-novom-izbrannike.html