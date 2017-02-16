Марина Александрова рассказала о семейных традициях

Актриса Марина Александрова не очень любит афишировать свою личную жизнь. Со своим третьим супругом, продюсером Первого канала Андреем Болтенко они ведут достаточно закрытый образ жизни. Однако недавно Марина прервала молчание и поделилась с прессой своими мыслями о воспитании детей.

Как известно, их у Марины двое – сын Андрей и дочь Катя. К каждому ребенку в семье свой подход. Например, на день рожденья сына семья всем составом улетает к теплому морю. А в честь дня рожденья дочери обычно устраивается детский праздник в Москве. Традиционно отец семейства готовит виновникам торжества в подарок специальный фильм, в котором описываются события, произошедшие с ними за минувший год.

Сын актрисы – большой фантазер. Он сочиняет сказки и населяет их странными вымышленными персонажами. Недавно он признался маме, что видит каждого человека в каком-нибудь своем цвете. Марина была поражена, ведь сама до семнадцати лет обладала таким же мировосприятием, как и маленький Андрюша.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/marina-aleksandrova-rasskazala-o-semeynyih-traditsiyah.html