Марина Африкантова: участница проекта «Дом 2» удивила поклонников стройной фигурой

Марина Африкантова похудела. Поклонники проекта «Дом 2», прекрасно знают Марину Африкантову. Она уже продолжительное время является участницей этого шоу. Некоторое время назад она образовала пару с Андреем Чуевым и сейчас у них все идёт к свадьбе, которая, по словам молодых людей, должна случиться в скором времени. В настоящий момент парочка находится на Сейшелах, где им предстоит побороться за победу в конкурсе «Свадьба на миллион». Главным призом в этом соревновании выступают деньги. Серьезную сумму молодые люди в случае победы хотят потратить на организацию собственного свадебного торжества с большим размахом. Пока же конкурс продолжается. Девушка старается держать своих поклонников в курсе последних событий с проекта.

Марина Африкантова похудела. Накануне она опубликовала очередной пост в социальной сети Instagram. К сообщению Марина приложила снимок, на котором она запечатлена на фоне морского побережья. На фото участница проекта предстала в довольно привлекательном образе. Она облачена в короткое бежевое платье. Наряд хорошо подчеркивает её фигуру и стройные ноги. В подписи к фотографии Марина написала о последних событиях на проекте: «Недавно образовавшаяся на проекте пара Юля и Сергей настойчиво обращаются к нам с Андреем с просьбой, чтобы мы уступили им место в конкурсе «Свадьба на миллион». Однако пока у нас такое предложение вызывает только смех. При этом сами ребята говорят о том, что у них довольно серьезный настрой. Как будут дальше развиваться события, станет ясно позднее».

Марина Африкантова похудела. Поклонники в комментариях стали реагировать на это сообщение. Многие не поняли, вообще про кого идет речь. И это вполне понятно, поскольку эта парочка недавно образовалась, а сами молодые люди на проекте появились недавно. Другие фанаты, которые знают про эту пару, назвали их придурками. Однако значительная часть поклонников обратила внимание не на возможных конкурентов Чуева и Африкантовой, а на снимок, который опубликовала девушка.

Марину, запечатленную на нем, они назвали довольно стройной. Немало поклонников участницы «Дом 2» отметили, что на фото запечатлена не девушка, а настоящая прелесть. Другие выделили стройную фигуру Африкантовой и советовали не отказываться от участия в конкурсе, а продолжать бороться за победу. Многие в комментариях назвали Марину в желтом наряде на опубликованном фото милой особой. Некоторые фанаты в комментариях интересовались, кто такие Юля и Серёжа. Отдельные персоны, неравнодушные к этой участницы, в комментариях обратили внимание на загорелые ноги. В целом же новый образ Африкантовой поклонникам пришелся по душе. Во многих комментариях поклонники назвали Марину привлекательной девушкой.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7959-marina-afrikantova-uchastnica-proekta-dom-2-udivila-poklonnikov-stroynoy-figuroy.html