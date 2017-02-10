Маргарита Агибалова переживает за сына

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Агибалова всерьез обеспокоена успеваемостью своего сына Мити, которого в прошлом году отдала в первый класс. Мальчику тяжело справляться с учебной нагрузкой, он еле высиживает четыре урока, а на домашние задания у него и вовсе не хватает сил.

Рита и раньше замечала, что Митя отвлекается на уроках и стесняется отвечать у доски. Ей казалось, что это временное явление, и учительница поможет ее ребенку преодолеть трудности. Однако школа не детский сад, и преподаватель не может подстраиваться под каждого конкретного ученика. Маргарита винит себя, что рано отдала сына в школу и подумывает о том, чтобы перевести его на домашнее обучение. Этот вопрос настолько волнует молодую мать, что она решила посоветоваться со своими подписчиками, которые сталкивались с подобной ситуацией.

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Опытные мамаши засыпали Агибалову советами и рекомендациями:

Все зависит от самого ребенка, старшего отдала в шесть, и у него пошло все как по маслу, младшего по обстоятельствам отдала ровно в семь и до сих пор мучаюсь, хоть он уже во втором классе, но ему все не хочется ни на уроках сидеть, ни домашку выполнять. Плетемся Все через это проходили, после первого класса будет легче. Вы же точно так же учились. А что дальше, как он будет привыкать к трудностям тогда Моя дочь пошла ровно в шесть, сначала отставала от лучших детей, потом догнала. Главное — ежедневная помощь и поддержка родителей

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/margarita-agibalova-perezhivaet-za-syina.html