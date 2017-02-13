Мамочки 3 сезон 6 серия: дата выхода 13.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Следует заметить, что в минувшей серии Анна серьезно была занята решением своих сложностей, которые связаны с производством, но текущие формальности лишь пошли ей впрок, поскольку именно данная ситуация послужила ощутимым поводом для обретения большого количества полезных знакомств.

В сегодняшней серии Аня будет полностью занята азами своего личного бизнеса и в данном случае ей предстоит очень серьезная задача, в сжатые сроки ей необходимо будет уметь должным образом работать с клиентами, а в обратном случае люди станут сотрудничать с главными конкурентами. Виктория попала в очень плохие условия, так как сейчас ей нужно проводить много времени вместе с матерью Андрея.

Именно этого переезда она боялась, но когда это произошло и она пытается сравнить свою жизнь с тюрьмой, а свекровь очень строго себя ведет. Роман и Юлия все также обитают в четырех стенах, не отрицая, что эти посиделки оказываются не очень счастливыми, но в таком положении довольно сложно сказать кому тут хуже, им или Вике.

Мамочки 3 сезон 6 серия: дата выхода 13.02.2017, смотреть онлайн анонс. Судьбы подруг складываются совсем по-разному: Анна родила ребенка и не совсем еще понимает, чего ждать в будущем, Юлия предлагает свою помощь по воспитанию детей, так как у нее в семье растут дети, а она трудится, а вот Вика еще в поисках мужчины, с которым хочет создать семью, а дети для нее сейчас не главное. Но каждая из них хочет бороться за личное счастье и правом находиться со своими близкими и любящими людьми, насколько бы сложно не было перед осуществлением мечты.

В сериале снимались: Елена Николаева, Александра Булычева, Светлана Колпакова, Сергей Лавыгин, Владимир Жеребцов, Александр Ратников и многие другие.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8118-mamochki-3-sezon-6-seriya-data-vyhoda-13022017-smotret-onlayn-anons.html