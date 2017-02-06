Малый герб Украины из волос. Пока из тех, что на голове

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Это Украина. Есть (пока ещё есть!) такое государство. У этого пока ещё государства есть малый герб (большого нет). И вот в Киевской академии парикмахерского искусства решили создать малый герб Украины из… волос моделей.

Пока что из тех волос, которые растут на голове. Но чёрт не шутит, как говорится!

«Это будет короткий ролик о трезубе. Не об одноименной украинской неонацистской организации, а именно о трезубе», — сказал Константин Долгов.

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По материалам: http://news-front.info/2017/02/06/malyj-gerb-ukrainy-iz-volos-poka-iz-tex-chto-na-golove/