Малахов отказался от ТЭФИ

Андрей Малахов не стал забирать премию ТЭФИ, которая была присуждена программе «Пусть говорят» в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма».

По словам бывшего ведущего этого телешоу Первого канала, награду достойна получить вся команда, работавшая над программой. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал сам Малахов перед церемонией вручения Золотой медали имени Льва Николаева.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст попросил передать статуэтку перешедшему на канал «Россия 1» телеведущему с формулировкой «на память о Первом канале».

«Я не забрал статуэтку, оставил в телеакадемии», — цитирует агентство Малахова.

Он пояснил, что когда дают премию программе, ее должна получать команда: редакторы, корреспонденты, шеф-редакторы. Себя же он сравнил с официантом, который «лишь выносит блюдо».

Малахов также сообщил агентству, что скоро станет ведущим новой субботней программы на «России-1».