Максим Жаров: Кровавый бизнес украинских политиков не может существовать без разжигания ненависти

Политолог Максим Жаров в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Мы ужасаемся их реакцией (украинских политиков на убийство российского посла в Турции), но уже не удивляемся. Так называемые украинские политики давали аналогичную реакцию уже на многие происшествия, в том числе на теракты, и на несчастные случаи, которые в России происходят», — сказал Максим Жаров.