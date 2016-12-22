Украина 

Максим Жаров: Кровавый бизнес украинских политиков не может существовать без разжигания ненависти

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  Политолог Максим Жаров в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Мы ужасаемся их реакцией (украинских политиков на убийство российского посла в Турции), но уже не удивляемся. Так называемые украинские политики давали аналогичную реакцию уже на многие происшествия, в том числе на теракты, и на несчастные случаи, которые в России происходят», — сказал Максим Жаров.

«Кровавый бизнес украинских политиков не может существовать без разжигания ненависти», — отметил собеседник News Front.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Максим Жаров; программа На самом деле; Сергей Веселовский; смотреть последний выпуск На самом деле; Убийство посла России в Турции; Украина

По материалам: http://news-front.info/2016/12/22/maksim-zharov-krovavyj-biznes-ukrainskix-politikov-ne-mozhet-sushhestvovat-bez-razzhiganiya-nenavisti/

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