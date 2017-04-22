Максим Жаров: Дональд Трамп косвенно поддержал Марин Ле Пен

Политолог Максим Жаров в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Четыре первых кандидата и среди них Марин Ле Пен имеют примерно одинаковое количество голосов, и это означает что несомненно будет второй тур, и кто из них выйдет большой вопрос», — сказал Максим Жаров.

«На смену Порошенко придет более радикальный политик с нацисткой идеологий. Олег Скрипка — классический сменщик Порошенко, идеально подходит под типаж нового «бандеровца», у которого язык без костей, что хочет то и говорит», — добавил он.