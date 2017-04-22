Украина 

Максим Жаров: Дональд Трамп косвенно поддержал Марин Ле Пен

0 коментариев

Политолог Максим Жаров в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Четыре первых кандидата и среди них Марин Ле Пен имеют примерно одинаковое количество голосов, и это означает что несомненно будет второй тур, и кто из них выйдет большой вопрос», — сказал Максим Жаров.

«На смену Порошенко придет более радикальный политик с нацисткой идеологий. Олег Скрипка — классический сменщик Порошенко, идеально подходит под типаж нового «бандеровца», у которого язык без костей, что хочет то и говорит», — добавил он.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Максим Жаров; новости Украины; политическая аналитика; программа На самом деле; Сергей Веселовский; смотреть последний выпуск На самом деле; Украина; украинский кризис

По материалам: https://news-front.info/2017/04/22/maksim-zharov-donald-tramp-kosvenno-podderzhal-marin-le-pen/

Другие новости:

uekirr_1489229283

«Автомобиль для нищебродов?»: генерал ВСУ летает по делам на вертолете (ВИДЕО)

0
6g2whd_1464952083

Как же ужасен стал Киев — мнение

0
quj4ph_1460553845

Как «расслабляются» в Генпрокуратуре Украины (ФОТО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *