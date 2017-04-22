Максим Жаров: Дональд Трамп косвенно поддержал Марин Ле Пен
Политолог Максим Жаров в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Четыре первых кандидата и среди них Марин Ле Пен имеют примерно одинаковое количество голосов, и это означает что несомненно будет второй тур, и кто из них выйдет большой вопрос», — сказал Максим Жаров.
«На смену Порошенко придет более радикальный политик с нацисткой идеологий. Олег Скрипка — классический сменщик Порошенко, идеально подходит под типаж нового «бандеровца», у которого язык без костей, что хочет то и говорит», — добавил он.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/04/22/maksim-zharov-donald-tramp-kosvenno-podderzhal-marin-le-pen/