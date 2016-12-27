Максим Соколов: Выводы о причинах крушения Ту-154 делать преждевременно

Делать выводы о причинах крушения Ту-154 Минобороны РФ, упавшего в Черное море неподалеку от Сочи, пока рано. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр транспорта РФ Саксим Соколов.

«Выводов или информации, которая бы повлияла на эти выводы, делать преждевременно. Могу сказать, я говорил об этом еще вчера, и не только я, но и другие, в том числе и ФСБ: версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета», — сказал Соколов.

«Поисково-спасательная операция продолжается днем и ночью, подошел тяжелый плавучий кран „Черноморец“, который может поднимать грузы, соответствующие платформы, — пояснил министр. — Средствами радаров обнаружен сегодня параметрический самописец, он был доставлен военно-транспортной авиацией в Подмосковье, в Люберцы». Соколов добавил, что есть информация об обнаружении других «черных ящиков», она проверяется. «Желательно их тоже поднять на поверхность», — отметил министр. Соколов рассказал, что найденные части фюзеляжа и конструктивные элементы будут подняты на поверхность с помощью крана «Черноморец». По его словам, прибрежная зона постоянно мониторится, введен еще один район поиска. Соколов подчеркнул, что комиссия проведет поиск следов взрывчатки, анализ качества топлива и т. д.

При этом, по словам Максима Соколова, каких-либо претензий к работе аэропорта Адлер, откуда вылетел разбившийся Ту-154, нет: «Аэропорт Адлер находится под постоянным контролем. У Ространснадзора, Росавиации каких-либо претензий к его работе нет».

Как сообщало EADaily, катастрофа Ту-154 произошла рано утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека — военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова.