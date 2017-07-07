Максим Галкин собрался из-за кризиса пересесть на электричку

«Если кризис совсем долбанет, будем все время на электричках ездить!» — сообщил Галкин сыну.

Мысли об экономических трудностях России не обошли стороной звездную семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Отдыхая со своими 3-летними детьми и собакой по кличке Маруся в Юрмале, шоумен задумался о кризисе.

«Папа, когда мы поедем на электричке?» — спросил у Галкина его трехлетний сын Гарри.

«Если кризис совсем долбанет, будем все время на электричках ездить!» — ответил Максим.

Запись диалога Галкин опубликовал в своем фотоблоге.

На том же видео Лиза Галкина просит папу подарить ей котенка или щенка, на худой конец — корову или овцу. Идея купить корову отца семейства явно заинтересовала, однако Алла Борисовна выступила против. «Корова — это перебор», — отрезала примадонна.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Галкин тайком сфотографировал Пугачеву в купальнике.