Шоу-бизнес 

Максим Галкин собрался из-за кризиса пересесть на электричку

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«Если кризис совсем долбанет, будем все время на электричках ездить!» — сообщил Галкин сыну.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Мысли об экономических трудностях России не обошли стороной звездную семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Отдыхая со своими 3-летними детьми и собакой по кличке Маруся в Юрмале, шоумен задумался о кризисе.

«Папа, когда мы поедем на электричке?» — спросил у Галкина его трехлетний сын Гарри.

«Если кризис совсем долбанет, будем все время на электричках ездить!» — ответил Максим.

Запись диалога Галкин опубликовал в своем фотоблоге.

На том же видео Лиза Галкина просит папу подарить ей котенка или щенка, на худой конец — корову или овцу. Идея купить корову отца семейства явно заинтересовала, однако Алла Борисовна выступила против. «Корова — это перебор», — отрезала примадонна.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Галкин тайком сфотографировал Пугачеву в купальнике.

По материалам: http://ridus.ru/news/256528

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