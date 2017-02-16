Маккейн пожелал ВСУ удачи в скорейшем захвате Донецка (+ВИДЕО)

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в ходе недавнего телефонного разговора с американским сенатором Джоном Маккейном от имени украинского премьера Владимира Гройсмана сообщили, что Киев уже в этом месяце планирует взять Донецк. Маккейн в ответ пожелал удачи.

«Я понимаю и желаю вам удачи. Я буду делать всё возможное, чтобы вы получили нужное оружие в достаточном количестве», — ответил Маккейн.

Джон Маккейн ранее неоднократно призывал власти США поставлять Киеву летальное оружие. Как сообщала «Русская Весна», он даже написал открытое письмо Дональду Трампу, в котором обосновал необходимость такого шага.

Читайте также: Климкин заявил о «сильном месседже» от Трампа