Макаревич прокомментировал новость о замене клавишника в «Машине времени»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич опроверг слухи о том, что клавишник группы Андрей Державин не поедет в гастроли на Украину из-за поддержки возвращения Крыма в Россию.

Макаревич назвал эти домыслы ерундой и заявил, что замена клавишника на другого музыканта «никак не связана с политикой».

«Державин не едет на Украину совершенно по другим причинам», — цитирует Макаревича kp.ru. Он также добавил, что позиция Державина по отношению к Украине его «совершенно не волнует» и является личным делом музыканта.

По словам лидера группы, в «Машине времени» есть «личные внутренние вещи какие-то», и он считает преждевременным обсуждать эти темы.

Ранее украинский журналист Айдер Муждабаев заявил в соцсетях, что перед гастролями группы по Украине Андрей Макаревич решил заменить клавишника Андрея Державина из-за его поддержки политики российского президента в отношении Крыма.

Как известно, Макаревич оказался в числе тех деятелей культуры, которые поддержали Украину. В результате их включили в «белый список» артистов, которым должно оказываться «максимальное содействие» в стране.

Недавно Макаревич раскритиковал открывшийся в центре Москвы памятник легендарному оружейнику Михаилу Калашникову, заявив, что автомат Калашникова не должен быть предметом национальной гордости.