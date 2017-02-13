Майор и Магия 9 серия: дата выхода 13.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. После очень крупных разногласий и скандалов майора Антона Амосова перевели на службу в родной провинциальный городок. И с этого момента он должен снова выстраивать с самого начала карьеру и заниматься разными, достаточно скучными делами. Помощь ему в данном деле оказывает молодой не очень находчивый помощник Иван Бычков. Едва лишь зашел главный герой на порог здания, как сразу вспомнил о своем родном брате Дмитрии. Тот давненько также трудился следователем, был перспективным, ему давали хорошие авансы и прочили замечательную карьеру, но внезапно для всех, Диму нашли повешенным в личном кабинете.

После заключения экспертизы сотрудники полиции сделали вывод, что это было самоубийство. Но родной брат все еще не верит в это, так как у Дмитрия никаких причин совершать такой поступок не было. Теперь, когда его брат на том же месте, он планирует сам узнать все об этом деле, учитывая свой большой опыт и получить хотя бы какую-то зацепку. В самый первый день работы экс-майору поручили взять под стражу мошенницу и провидицу Елену. Она является экстрасенсом и живет за счет оболванивания и обмана доверчивых и наивных, зарабатывает аферами. Антон вообще не верил в потустороннее, так что с большим энтузиазмом начал выполнять задание. Взяв под арест провидицу Елену, полицейские планировали отвезти ее в отделение. Но Елена заметила, что оперативники в серьезной опасности.

Майор и Магия 9 серия: дата выхода 13.02.2017, смотреть онлайн анонс. Она сказала об этом водителю и таким образом спасла всем людям жизнь. Ее слова очень шокировали Амосова, он не имея понятия как быть благодарной женщине за это спасение, закрыл дело по ней и отпустил на свободу. После данной ситуации Елена продолжает дружить с Антоном, они работают очень слаженно. Провидица помогает ему раскрыть наиболее трудные дела, так что ни один преступник не избегает правосудия.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8117-mayor-i-magiya-9-seriya-data-vyhoda-13022017-smotret-onlayn-anons.html