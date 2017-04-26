Майдан в ПАСЕ: Украинская делегация добивается отставки Аргамунта за связи с Россией и Асадом

В марте этого года российские дипломаты вместе с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом побывали в Сирии. Аргамунт, как он сам позже прокомментировал, рассчитывал получить более детальное представление о происходящем в САР, нежели это можно сделать из новостных заголовков. В ходе визита он пообщался с сирийскими жителями, а также встретился с президентом Асадом. Украинская делегация президенту ПАСЕ такого простить не может.

Самые кастрюлеголовые депутаты Рады закатили истерику прямо в стенах Парламентской Ассамблеи, градус безумия был настолько велик, что Аргамунту пришлось покинуть заседание.

Особенно выделялся истеричными воплями Алексей Гончаренко (тот самый, что фотографировался с обгоревшими трупами в Доме Профсоюзов и учинил акт вандализма у берлинской стены в Киеве).

«Аграмунт сказал, что в пятницу сделает заявление о своем статусе. Намекает на отставку на почетных условиях? Дайте закончить эту сессию — и я уйду, так?», — вангует Гончаренко по поводу возможной отставки главы ПАСЕ.

Резюмировал в таком ключе это событие и депутат Украины Борислав Берёза, который «развалинами пророссийской коалиции в ПАСЕ удовлетворен», а «Аграмунт всё, Россия токсична». Антироссийский манифест ждёт своего продолжения в пятницу, а киевские чиновники ожидают отставки Аргамунта, который, впрочем, на момент посещения Сирии, не представлял ПАСЕ, прибыв туда в статусе испанского дипломата, каковым и является.

Это событие вообще не имела бы скандального продолжения, если бы представители Украины не лоббировали антироссийские настроения в Совете Европы. Сложно не согласиться с Аргамунтом, что лучший способ установить правду о положении дел в Сирии, это посетить эту страну лично, но в Киеве так не считают. Впрочем, на такой лжеоснове строятся и прочие их заявления русофобского характера и в то время, как даже самые непримиримые противники Москвы пытаются наладить диалог для координации борьбы с терроризмом, Украина тщетно пытается её изолировать.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/18310/-