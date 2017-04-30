Украина 

Майдан на одесском пляже: десять задержанных (ФОТО)

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Майдан на одесском пляже: десять задержанных (ФОТО) | Русская весна

На стройплощадке одесского пляжа «Отрада» произошел конфликт во время мирной акции граждан — полиция задержала 10 человек.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, все задержанные доставлены в Приморский отдел полиции для установления обстоятельств происшествия. 

По данным местного издания, задержанные — из числа сторонников застройщика. СМИ сообщает, что полиция поддерживала правопорядок во время мирной акции граждан против застройки парковой и курортной зоны. Однако на месте события были и те, кто поддерживал застройку.

«Правоохранители четко выполнили свою функцию по обеспечению общественного порядка, что позволило избежать драки. Были задержаны 10 человек из числа сторонников застройщика. На двух из них будут составлены административные протоколы за злостное неповиновение законным требованиям полиции и хулиганские действия.

Другие были доставлены в отделение полиции для установления личности и профилактической беседы», — отметил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк.

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Майдан на одесском пляже: десять задержанных (ФОТО) | Русская весна

Майдан на одесском пляже: десять задержанных (ФОТО) | Русская весна

Майдан на одесском пляже: десять задержанных (ФОТО) | Русская весна

Майдан на одесском пляже: десять задержанных (ФОТО) | Русская весна

Майдан на одесском пляже: десять задержанных (ФОТО) | Русская весна

Майдан на одесском пляже: десять задержанных (ФОТО) | Русская весна

Майдан на одесском пляже: десять задержанных (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493575161

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